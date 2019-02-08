تعرضت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، لأسئلة صعبة، أثناء استضافتها في أول ظهور إعلامي لها، منذ طرح أحدث ألبوماتها الغنائية ” نساي “.
وكان في مقدمة الأسئلة المحرجة لشيرين عبد الوهاب، سؤال حول زيجاتها الثلاث، وآخرها من المطرب المصري، حسام حبيب، وطلبت منها تحديد أكثر زيجة كانت سعيدة بها. وخلال اللقاء كشفت شيرين عبد الوهاب، عن تعرضها لمحاولات تحرش جنسي، ضمن مجموعة من التصاريحات النارية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شيرين عبد الوهاب تكشف تعرضها لتحرش جنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.