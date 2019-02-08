الخميس..على الهلباوى يحيي حفل عيد الحب على مسرح ساقية الصاوى

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يستعد المطرب والمبتهل على الهلباوى لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة عيد الحب على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 14 من فبراير في تمام الساعة السابعةوالنصف.
ومن المقرر أن يقدم الهلباوى فى الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه بالإضافة إلى الابتهالات التي تميز بها ومنها "قل للمليحة، دوم،
يذكر أن المطرب على الهلباوى يقدم مزيجًا من الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر، وقد قدم الهلباوى مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل.
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