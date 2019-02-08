بالفيديو.. سر مغادرة شيرين عبدالوهاب حفلها بالكويت وعودتها بعد دقائق لاستكماله

شيرين عبدالوهاب

كتبت - إيمان العوضي :

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا ضخمًا بالكويت أمس الخميس، ضمن مهرجان فبراير 2019، قدّمت فيه أجمل أغانيها وسط حضورٍ جماهيري كبير.

لفتت شيرين أنظار جمهورها أثناء الحفل باختفائها لدقائق خلف الكواليس لتعود بعد ذلك وقد غيرت حذاءها الذي لم يكن مريحًا لها بسبب طوله.

ورغم أن الجمهور عاد للتصفيق والترحيب بها بمجرد دخولها من جديد علي خشبة المسرح، الا أن ذلك لم يمنعها من الشعور بالإحراج فقالت مازحة:"متبقوش بايخين بقي.. متضحكوش.. بس شوفتوا قصرت قد إيه".

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