أمر غريب تمنته لارا اسكندر في عيد ميلاد زوجها

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Feb 08, 2019
احتفلت الفنانة لارا اسكندر بعيد ميلاد زوجها السيد فيليب كاتشوني، يوم الخميس الواقع في 7 شباط/فبراير.
ونشرت “اسكندر” صورة على حسابها الرسمي عبر موقع انستغرام، من حفل زفافها حيث كانت تقبّل زوجها.
وأرفقت لارا الصورة بتعليق عبرت من خلاله عن مشاعرها وحبها لزوجها. وكتبت “أتمنى أن تكون لنا، سنوات عديدة مقبلة نقود بعضنا البعض الى الجنون والضحك بصوت عال. عيد ميلاد سعيد Phil”.
نذكر ان لارا اسكندر تزوجت في تشرين الثاني 2017 بحفل ضخم جداً أقيم في لبنان.
من جهة اخرى، تحل لارا هذا الاحد، ضيفة ضمن برنامج “ديو المشاهير” حيث ستغني مع عدد من المشاهير.
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