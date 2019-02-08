شيماء علي تكشفُ سبب ابتعادها عن السّينما.. وسرّ إخفاء أولادها عن السوشال ميديا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنانة الكويتية، شيماء علي، سبب ابتعادها عن السّينما، موضحة، أنّها لم تتلق أيّ عروض مُرضية، حتى الآن.

وقالتْ في تصريحات تلفزيونية: "أكيد ودي أشتغل سينما.. وأكيد ودي السينما تكون عندنا قوية في الخليج والكويت وتكون رقم واحد.. بس ماجاني نص زين للحين".

وتحدّثتْ عن سبب رفضها للمشاركة في عروض مسرحية، قائلة: "لأني ما أفكر إني أشتغل مسرح أمانة.. لأني حابة في رمضان وايد أكون مع عيالي.. المسرح التزام ومعناه إنه لازم قبل الفطور وبعد نسوي بروفات.. وأنا لازم أكون في بيتي عشان أنا الي بطبخ بأيدي".

وتابعتْ: "والمسرح يحتاج إلى وقت.. وغير كده العيد ده بيكون يوم مميز أبي أقضيه مع عيالي.. وأنا أكتفي بإني أشارك في عمل أو عملين في السنة".

وأوضحتْ سبب إخفاء أولادها عن السوشال ميديا، معلّقة: "انا عيالي ليهم حرية.. وممكن باشر لما ولدي يكبر يقولي ليش سوتيني مشهور.. وبنتي مستحيل أخليها تظهر أنا وأبوها وايد غيورين عليها".

وسبق أنْ خرجتْ الفنانة الكويتية، شيماء علي، عن صمتها، للرّدّ على اتّهامات النشطاء لها، بترك طفليها "نور و"يويو" للخادمات، ما أثّر على طريقة حديثهما، وأصبح كلامهما متقطعًا.

وقالت شيماء، في مقطع فيديو، إنّها لا تترك طفليها أبدًا في المنزل مع الخادمات، بل تكون معهما دائمًا.

وأضافتْ، أنّ الخادمات اللاتي تتعامل معهنّ، محلّ ثقة، ومدرّبات على فنون تربية الأطفال، مشيرةً، إلى أنهنّ لا يتحدثنَ مع أطفالها سوى بالإنجليزية، وهو ما يدلّ على أنّهما غير متأثّرين بالخادمات، كما يُشاع.