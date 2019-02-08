بدرية أحمد باكية: "حرب فنيّة" وراء قرار خلعي الحِجاب وهذا عدد القضايا المرفوعة ضدّي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدتْ الفنانة الإماراتية، بدرية أحمد، أنّ السّبب الحقيقيّ، الذي دفعها لخلع الحجاب، هو تعرّضها لحرب كبيرة في الوسط الفنيّ، وعدم إسناد أيّ دور إليها بعد ارتدائها له، ما أدّى إلى تزايد الديون المتراكمة عليها، نظرًا لتوقفّها عن السداد.

وقالت بدرية باكية، عبر مقطع فيديو: "حاربوني حتى في حجابي.. يا أخي كرهتوني في كل شي.. كرهتوني في حجابي وحياتي حتى في عيالي.. شليتوا الأدوار مني والشغل مني عشان الحجاب".

وصرّحتْ: "أنا مو اعتزلت.. لا تسألوني مرة ثانية ليش ما تمثلين اسألوهم هم ليش خايفين من بدرية أحمد أنها تمثل.. أنا انظلمت فنيًا وأبي أخد حقي".

وأوضحتْ: "أنا متهمة بـ5 قضايا مالية، أنا ما تهمني هالقضايا.. بس كيف أسوي إقامة حق عيالي وأنا عندي كل هالقضايا.. قبل ماتكلمت ليش ماتكلمت عشان كان عندي أعمال ومن خلال هذه الأعمال أسدد ديوني".

وأضافتْ: "أنا مديونة بملغ 400 أو 500 ألف والله ما أعرف.. بس أنا أعرف إني مطلوبة.. كيف ممكن أسدد كل هالديون إذا أنا ما اشتغلت".

وتابعتْ: "خلال الشهر الجاي هيكون عندي إخلاء جبري من البيت.. عشان مو عندي 20 ألف أدفعها.. والحكومة ما قصرت معاي يمكن وقفوا معاي 5 أو 6 مرات بس كان عندي شغل أسدد منه".

واختتمتْ حديثها، قائلة: "أول ما رجعت من الكويت كنت أشتغل عمل أو عملين في البلاد.. وبعدين لما وقفت في وجه الناس واتكلمت في الحق قاموا يحفرون لي ويقولون هادي جاية من الكويت وشايفة نفسها نجمة.. انا غصب عنكم نجمة ولي تاريخ.. يبون يدفنون بدرية أحمد ويدفنون فنها.. ما عندي مانع يدفونها".

جدير بالذّكر، أنّ الفنانة الإماراتية، كانت تزوّجتْ، وانفصلتْ أكثر من مرّة، ولها ثلاثة أبناء ذكور، هم: شيبان، وأحمد، وعيسى. وكانت قد أثارتْ الجدل منذ فترة، بخوضها قصّة حبّ جديدة، بجانب أنّها ألمحتْ إلى خطبتها، دون أنْ تكشف عن هويّة العريس.