خالد يوسف: "أنا في باريس منذ أسبوع لزيارة ابنتي وزوجتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد المخرج خالد يوسف، أنه متواجد في العاصمة الفرنسية "باريس" منذ أسبوع، نافيًا الشائعات التي تم تداولها الساعات الماضية، بشأن مغادرته لمصر أمس الخميس.

وكتب يوسف، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي إنني قد سافرت أمس هربًا.. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي.. هذه أخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعًا على الرأي العام، والذي هو صاحب الحق الوحيد".

ونشر خالد يوسف صورتين لجواز سفره أوضح من خلالهما تاريخ خروجه من مصر، وهو 1 فبراير 2019.

جدير بالذكر أن أخر أعمال المخرج خالد يوسف، كان فيلم "كارما" الذي عُرض في 2018، وشارك في بطولته عمرو سعد، غادة عبدالرازق، زينة، دلال عبدالعزيز، ماجد المصري، مجدي كامل.