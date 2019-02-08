دعاء رجب مُدرسة تدبير منزلي في "اللعبة" مع هشام ماجد وشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة الشابة دعاء رجب، تصوير دورها في مسلسل "اللعبة"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا.

وقالت دعاء في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تجسد دور مُدرسة تدبير منزلي، وهي زميلة للفنان هشام ماجد والفنان أحمد فتحي في المدرسة، لافتة إلى أن مشاهدها سيتم تصويرها في أكثر من "لوكيشن"، ولن تقتصر على المدرسة فقط.

"اللعبة" سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، إخراج معتز التوني.