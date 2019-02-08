شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسرار وكواليس تصوير مشاهد الإعدام فى السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللحظة الفارقة التى يجذب فيها عشماوي ذراع المقصلة فيسقط المحكوم عليه بالإعدام وتصعد روحه إلى السماء، تلك الحظة التي تحمل كثيرًا من الأحاسيس والمشاعر، أغرت صناع السينما لتجسيدها على الشاشة الفضية، فكانت مجالاً لمباراة فنية بين الفنانين، وأغرتنا نحن كى نستعرض أشهر مشاهد الإعدام التى قدمت على الشاشة الفضية.

1ـ فيلم عمر المختار 1981

بعد انتهاء مشهد الإعدام بالزغاريد أجهشت النساء بالبكاء الشديد

واختار المخرج العالمي مصطفى العقاد مركز سلوق لتصوير مشهد الإعدام في فيلم عمر المختار، وهي نفس البلدة التي أعدم فيها عمر المختار في الحقيقة، وكانت المجاميع التي ظهرت في المشهد من نساء نفس البلدة، وبعد مشهد الإعدام وانتهاء المشهد بالزغاريد حسب ما هو موضوع في السيناريو أجهشت النساء بالبكاء بعد أن أعاد لهم المشهد ذكرى استشهاد المجاهد عمر المختار.

2 ـ السفاح 2009 الفنان هاني سلامة.. اشترى طاقية سوداء للمشهد

وأكد عشماوي، فى تصريح له: أن سلامة كان خائفًا جدًا عند تجسيد مشهد الإعدام بالرغم من وقوفه على أرض ثابتة، ورفض ارتداء الطاقية السوداء في المشهد فقاموا بوضعها على الكاميرا إيحاءً بإتمام شنقه.



الفنانة يسرا



الفنان هاني سلامة



المجاهد عمر المختار

نادية الجندي



عبد الوارث عثر

3 ـ فيلم لعنة الزمن 1979.. الفنان فريد شوقي أرهق عشماوي

الفنان فريد شوقي في فيلم «لعنة الزمن»، يقوم بدور الأسطي حسن يعترف بجريمة لم يرتكبها لإنقاذ ابنه وقبل تنفيذ حكم الإعدام يظهر القاتل الحقيقي، وعن أداء شوقي لدور المحكوم عليه بالإعدام يقول عشماوي في لقاء تليفزيوني: "أن فريد شوقي أفضل من قام بأداء الدور في السينما" لأنه أدى الدور بشكل مميز وصادق جدًا وقد أرهقنا بقوة جسدة وكأنه سوف يعدم فعلاً.

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4 ـ امراة آيلة للسقوط 1992..الفنانة يسرا.. بكاء وخوف وتشنج

أدت الفنانة يسرا، دور من ينفذ فيها حكم الإعدام في فيلم «امرأة آيلة للسقوط» وتم تصوير المشهد في غرفة إعدام حقيقية وليست ديكور، وكانت يسرا مقيدة من يديها ورجليها، وظهر على وجهها علامات الخوف والتشنج، وبكت بكاء حقيقي وأدت الدور بصدق وأكد عشماوي أنه انسجم في هذا المشهد تحديدًا نظرًا لأن يسرا طلبت منه أن يجعل المشهد حقيقي، ومؤثر على قدر المستطاع.

5 ـ مسلسل سجن النساء 2014.. الفنانة روبي تشعر بقشعريرة كلما تذكرت المشهد

وعن أداء الفنانة روبي لمشهد الإعدام في المسلسل يقول عشماوي: "روبي أغمى عليها مرتين رغم أن المشهد تمثيل " وتم عمل طاقية حرير للاستعانة بها في المشهد وتقول الفنانة روبي في تصريح خاص لها عن ذكرياتها عن هذا المشهد أنها تشعر بقشعريرة كلما تذكرت هذا المشهد.

6 ـ صراع في الوادي 1954.. عبد الوارث عسر تم إعدامه ظلما

جسد الفنان عبد الوارث عسر دور من ينفذ فيه حكم الإعدام بجدارة فى فيلم «صراع فى الوادى»، حيث تم الحكم عليه بالإعدام ظلم، وتم تنفيذ الحكم قبل أن يستطيع أحد أن يثبت براءته.

7 ـ الصعود إلى الهواية 1978.. الفنانة نجلاء فتحي كانت مرشحة للدور واعتذرت بسبب مشهد الإعدام

الفنانة مديحة كامل في فيلم «الصعود إلى الهاوية» قامت بأداء دور من ينفذ فيها حكم الإعدام في الفيلم حيث كانت جاسوسة، وتقول الفنانة إيمان المشاركة في بطولة الفيلم إن سعاد حسني كانت المرشحة الأولى للفيلم، وخافت من كره الجماهير لها واعتذرت ثم رشحت الفنانة نجلاء فتحي ولكنها رغبت في تغيير النهاية واعتذرت أيضًا عن هذا الدور.

8 ـ إعدام ميت 1985.. الفنان محمود عبد العزيز استمر في البكاء بعد انتهاء تصوير المشهد

صرح المخرج علي عبد الخالق خلال ندوة تكريم أسماء النجوم الراحلين، من المهرجان الكاثوليكي للسينما أن محمود عبد العزيز "بكى بشدة" بعد انتهاء تصوير مشهد الإعدام في الفيلم، وقال إنه "تقمص الشخصية وعاش اللحظة بكل تفاصيلها.

9 ـ أمن دولة 1999.. الفنانة نادية الجندي قامت بتصوير المشهد بدون مكياچ

ويلاحظ في هذا المشهد أن الفنانة نادية الجندي تخلت تمامًا عن استخدام المكياج لكي تظهر الشخصية حقيقية.