"كل حياتي" لعمرو دياب الأول وألبوم تامر حسني الثاني في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حقق الفنان عمرو دياب، جائزة أفضل ألبوم غنائي في 2018 في استفتاء موقع الخليج 365 لأفضل ألبوم غنائي بألبوم "كل حياتي"، متفوقا على ألبوم عيش بشوقك" لتامر حسني، وألبوم "هطير من تاني" لحمزة نمرة.

وحصل ألبوم "كل حياتي" على نسبة 35.1% من إجمالي المصوتين، بينما حل ألبوم "عيش بشوقك" لتامر حسني في المركز الثاني بنسبة 25.4% من التصويت، وحل ألبوم "هطير من تاني" لحمزة نمرة في المركز الثالث بنسبة 16.7 % من التصويت.

وأغلق الخليج 365، التصويت بالاستفتاء بداية فبراير الجاري، وتنافس في استفتاء الخليج 365، لأفضل ألبوم غنائي، ألبومات: "هطير من تاني" لحمزة نمرة، "كل حياتي" لعمرو دياب، "عيش بشوقك" لتامر حسني، و"نساي" لشيرين، وألبوم" إلى كل اللي بيحبوني" لإليسا، و ألبوم" ليالينا" لرامي جمال.