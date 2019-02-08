شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل ليام نيسون يعترف: سعيت لقتل رجل أسود والان مع التفاصيل

كشف الممثل البريطاني ليام نيسون في مقابلة مع صحيفة "ذي إندبندنت" أنه رغب في مرحلة معينة بـ"قتل" رجل أسود انتقاما لإحدى قريباته إثر تعرضها للاغتصاب، غير أنه أكد أنه نادم بشدة على هذه الفكرة راهنا.

وأدلى الممثل، البالغ من العمر 66 عاما، بهذه التصريحات لموقع الصحيفة الإلكتروني كجزء من مقابلة أجريت في نيويورك للترويج لفيلمه الجديد "كولد برسيوت" الذي يجسد فيه دور أب يريد الانتقام لابنه الذي قتل على أيدي كارتل مخدرات، وفقا للعين الإخبارية.

وقال نيسون في المقابلة: "أريد إخباركم بقصة حقيقية". ذات يوم وعندما عدت من السفر، اكتشفت أن إحدى قريباتي تعرضت للاغتصاب، سألتها هل تعرفين من هو المعتدي؟ فأجابت بالنفي، فقلت لها ما لون بشرته؟ فقالت لي: كان رجلاً أسود".

وأكمل: "أنا أخجل من الأمر الذي فعلته.. جلت في الشوارع لمدة أسبوع وفي يدي عصا على أمل أن يقترب مني أحد أو أن يخرج "نذل أسود" من حانة ما وأفتعل مشكلة وبالتالي أستطيع قتله".

وأضاف نجم "شيندلز ليست" و"جانجز أوف نيويورك": "هذا أمر فظيع جداً. الثأر لا يولد إلا الثأر والمزيد من العنف والقتل".