- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب مهنئة أمينة على أحدث ألبوماتها: "انتي تعبتي كتير وموهبتك كبيرة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة مى كساب، التهنئة إلى الفنانة والمطربة أمينة على أحدث ألبوماتها الغنائية "اللى راحوا"، والذى طرح مساء أمس الخميس على مجموعة من الإذاعات والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى .
وقالت مى لأمينة "مبروك يا حبيبه قلبى ربنا يكتبلك النجاح اللى بتتمنيه انتى تعبتى كتير وموهبتك كبيره تستاهل تتعبى عشانها رينا يديكى على اد نيتك وتعبك بحبك يا قوسة يا حلوة".
مى كساب على تويتر
تتعاون أمينة فى الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين وأغنيات الألبوم هى سيدى وفى شرع مين وعاش يا وحش والسهرة ولعانه وصاحبتى، واللى راحوا، والجديد وعلى جمر الهوا وارجع لبيتك، وآه بحبه.
كانت هذه تفاصيل خبر مى كساب مهنئة أمينة على أحدث ألبوماتها: "انتي تعبتي كتير وموهبتك كبيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.