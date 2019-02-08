شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عمر خيرت يحيى حفلا بدار القوات الجوية برعاية ”الخليج 365” و"الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلاً موسيقيًا اليوم الجمعة فى دار القوات الجوية، وهو الحفل الذى تتراوح أسعار تذاكره في 3 فئات الأولى بـ450 جنيهًا، والثانية بـ650 جنيهًا، والثالثة بـ850 جنيهًا، ويقام الحفل برعاية "الخليج 365"و"الحياة"وراديو شعبى أف إم.

ومن المقرر أن يقدم خيرت مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة منها و"ليلة القبض علي فاطمة" و"خلي بالك من عقلك" و"عارفة" و"العرافة" و"العطور الساحرة" و"ضمير أبلة حكمت" و"عم أحمد" و"الخواجة عبدالقادر" و"البخيل وأنا" و"100 سنة سينما" و"أطل وجه القمر" و"هويد الليل" و"جيران الهنا" و"عفوًا أيها القانون" و"مافيا" و"فيها حاجة حلوة".

وكان عمر خيرت قد أحيا حفلا موسيقيا على مسرح المرايا بمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.