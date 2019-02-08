بالصور.. رايا أبا راشد تتألق على السجادة الحمراء في برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الإعلامية رايا أبا راشد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة من الصور على السجادة الحمراء من مهرجان برلين السينمائي. وعلقت رايا على الصور: "شوية تسلية على السجادة الحمراء اليوم". يُذكر أن فعاليات فى دورته الـ69 من مهرجان برلين السينمائي الدةولي انطلقت أمس، بعرض فيلم The Kidness Of Strangers" طيبة الغرباء" وهو من إخراج الدنماركية لونى شارفيج وهو الفيلم الذى يشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان وهو إنتاج مشترك بين الدنمارك وكندا والسويد وفرنسا وألمانيا.

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