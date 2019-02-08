مسرحية "جريما في المعادي" تهزم " خيبتنا" محمد صبحي في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حقق العرض المسرحي "جريما في المعادي" والتي يخرجها الفنان أشرف عبدالباقي، جائزة أفضل عرض مسرحي في استفتاء موقع "الخليج 365" لأفضل مسرحية، متفوقًا على الفنان محمد صبحي بمسرحيته "خيبتنا".

وحصلت "جريما في المعادي" على نسبة 38.6% من إجمالي المصوتين، وجاءت في المركز الثاني مسرحية "خيبتنا" بـ 34.8 %، وفي المركز الثالث مسرحية "اضحك لما تموت" بطولة الفنان نبيل الحلفاوي بنسبة 11.5%.

و في المركز الرابع حلت مسرحية "عربي منظرة" بطولة سامح حسين بنسبة 10.8%، وفي المركز الخامس والأخير مسرحية "حدث في بلاد السعادة" على نسبة 3.9%.

مسرحية "جريمة في المعادي .. مسرحية كلها غلط"، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي وانتاج وورك شوب للإنتاج الفني، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.