بالفيديو.. إصابة عمرو سعد في "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو يعلن به إصابته أثناء تصوير دوره في فيلم "حملة فرعون".
وكتب عمرو في تعليقه على الفيديو: "الحمد لله على كل حال إصابة في مفصل الكتف أثناء التدريب على مشاهد عنيفة جدا في حملة فرعون دعواتكم".
وتدور أحداث فيلم "حملة فرعون" في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.
فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، وحمدي الميرغني، ورامز أمير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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