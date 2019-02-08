"أم العروسة تكسب".. سوسن بدر أفضل ممثلة تلفزيونية في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حصلت الفنانة سوسن بدر على جائزة أفضل ممثلة تلفزيونية، في استفتاء "الخليج 365" على "أفضل ممثلة دور أول في دراما رمضان 2018"، بعد تنافس مع صبا مبارك وأيتن عامر.

وحلت سوسن بدر في المركز الأول بنسبة 33.9% من إجمالي المصوتين في الاستفتاء، تلتها في الاستفتاء الفنانة أمينة خليل بـ 17.5%، وفي المركز الثالث جاءت الفنانة أيتن عامر بنسبة 13.1%.

وأغلق الخليج 365، التصويت بالاستفتاء بداية فبراير الجاري، وتنافس في استفتاء الخليج 365، الفنانة سوسن بدر، صبا مبارك، أيتن عامر، أمينة خليل، انيا يوسف، أروى جودة، وميرفت أمين.