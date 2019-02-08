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شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تلفت الأنظار بـ"بدلتها" الكلاسيكية في برنامج The Tonight Show والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرفت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا بأنها واحدة من أكثر نجمات العالم بحثًا عن الإطلالات الأنيقة، فقد خطفت بريانكا الأنظار نحوها خلال ظهورها في برنامج "The Tonight Show" مع المذيع الشهير جيمي فالتون في نيويورك.
ظهرت بريانكا مرتدية "بدلة" باللون الأبيض ذات تصميم مميز أظهرت رشاقة جسدها، وحملت "البدلة" إمضاء دار أزياء "Teresa Helbig" من مجموعة موسم ربيع 2019، وبعد ظهور بريانكا البالغة من العمر (36 عامًا) بالتصميم خلال الحلقة تم وضعها في مقارنة مع عارضة الأزياء التي قدمت التصميم لأول مرة على منصة العرض، إلا أن كل الإشادات كانت من نصيب بريانكا.
بريانكا شوبرا وعارضة الازياء
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