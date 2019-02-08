في عيد ميلادها.. محطات تلخص مشوار نادين نسيب نجيم

تحتفل الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم اليوم بعيد ميلادها؛ حيث ولدت في 7 فبراير 1984 بمنطقة الشوف، والدها لبناني الجنسية، أما والدتها فتونسية الأصل، بدأت في مجال عرض الأزياء وكان عمرها 16 عاماً، درست إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في بيروت، نالت لقب ملكة جمال لبنان 2004 بعد أن خطفت اللقب من الفنانة لاميتا فرنجية.

بعد ذلك رشحها الكاتب شكري أنيس لدخول عالم التمثيل، وكانت أولى خطواتها الفنية من خلال مسلسل «خطوة حب»، والذي حصلت بسببه على جائزة الموريكس دور عام 2001، بعد أن تطرقت خلال أحداث المسلسل إلى الأزمات التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة وتعامل المجتمع معهم.

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قدمت للسينما والتليفزيون عدداً كبيراً من الأعمال الفنية، أبرزها: مسلسل «طريق»، و«تشيللو»، و«مطلوب رجال»، و«الهيبة»، و«عشق النساء»، و«أجيال»، و«باب إدريس»، و«ذكرى»، و«أبواب الغيم»، وقدمت للسينما أفلام: «غرفة 6، وكاش فلو، وsorry mam»، كماعملت في تقديم البرامج وقدمت «بيوتي كلينك»، و«سيدتي» على روتانا خليجية.

وفي عام 2010 شاركت في مسلسلين دفعة واحدة، وهما: أبواب الغيم، وأجيال، واللذان كان يحمل كلٌ منهما قصة متميزة للغاية؛ مما شجع الكثيرين من منتجي الدراما على الاعتماد عليها في الكثير من الأعمال الدرامية الجادة والمميزة، التي تظهر من خلالها طاقاتها التمثيلية المميزة.

تزوجت من المهندس اللبناني هادي الأسمر عام 2012، بعد قصة حب استمر لفترة، وأنجبت منه ولدين، هما: هافن وجيوفاني، وتحرص دائماً على قضاء وقت فراغها معهما.

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وكان عام 2014 هو عام النجاح لنادين، وذلك بعد أن قدمت مسلسل «لو» مع النجم عابد الفهد، والفنان يوسف الخال، وجعل هذا العمل نادين في الصفوف الأولى لنجمات العرب، وأشاد بها الكثيرون من النقاد في مختلف دول العالم العربي.

حصلت على العديد من الجوائز والألقاب، من أهمها: أجمل وجه، في مسابقة ملكة جمال العالم والصين في عام 2007، وحصلت على جائزة الموريكس دور 5 مرات عن عدد من الأعمال، منها: تشيللو، وسمرا، والهيبة، وكان آخر تكريم لها العام الماضي في مؤتمر أعمال قمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب.