وفاء عامر تسخر من نفسها بسبب طريقتها في نطق اللغة الإنجليزية

نشرت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لها مع طفلة بعد أن وافقت الطفلة بتصوير الفيديو مع الفنانة وفاء عامر، وقالت لها الطفلة «نعم» وبدأت الفنانة وفاء عامر التحدث باللغة الإنجليزية بطريقة طريفة، كما علقت الفنانة وفاء عامر على الفيديو قائلة: «إنجليزي ده يا مرسي».

وقد مزحت الفنانة وفاء عامر مع متابعيها وجمهورها أثناء الفيديو عن طريق سخريتها من نطقها للغة الإنجليزية قائلة «متتكلموش معايا إنجليزي خالص».

الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنانة وفاء عامر هو مسلسل « نسر الصعيد» الذي عرض في المارثون الرمضاني الماضي، والذي يشارك في بطولته محمد رمضان، ودرة وسيد رجب وعائشة بن أحمد ودينا، ومن إخراج ياسر محمد سامي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي.

وآخر أعمالها السينمائية فيلم «كارما» والذي يشارك في بطولته عمرو سعد وخالد الصاوي وغادة عبدالرازق وزينة وماجد المصري ومن تأليف خالد يوسف، ومن إخراج خالد يوسف، ومساعد مخرج عدنان زاهر.

كما تستعد الفنانة وفاء عامر لمسلسلها الجديد في رمضان المقبل «حكايتي» والذي يشارك في بطولته ياسمين صبري ومها أبو عوف، وإدوارد وأحمد حلاوة وإسلام جمال، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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