نجوم الفن يحتفلون بميلاد فاروق الفيشاوي

احتفل عدد كبير من نجوم الفن وأصدقاء النجم الكبير فاروق الفيشاوي، بعيد ميلاده الـ67 في أحد الأماكن، وحرصوا طوال الحفل على التقاط الكثير من الصور التذكارية مع النجم فاروق الفيشاوي، وقدموا له هدية عيد الميلاد، والتي كانت عبارة عن «تورتة كبيرة» ودون عليها: «كل سنة وأنت طيب يا ديك برابر السينما المصرية»، وهو اللقب الذي يطلق على فاروق الفيشاوي، بسبب علاقاته النسائية وصداقاته المتعددة التي اعترف بها أكثر من مرة في اللقاءات التي أجراها.

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وحرص على حضور الحفل، كوكبة من نجوم السينما والدراما المصرية، من بينهم: لبلبة، ورانيا فريد شوقي، ودنيا عبدالعزيز، وإلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، ونرمين الفقي، والفنانة وفاء عامر، التي حرصت على الغناء في الحفل.

الجدير بالذكر، أن الفنان فاروق الفيشاوي، قد أعلن منذ عدة أشهر في أحد المهرجانات الفنية، إصابته بمرض السرطان وتلقيه نوعاً جديداً من العلاج، تختلف آثاره الجانبية عن العلاج الكيميائي الذي يتم العلاج به حالياً، وقد رشح للمشاركة في بطولة فيلم قرفة بالزنجبيل، والمأخوذ عن رواية عتبات البهجة، ومن المفترض أن يشارك في بطولته النجم الكبير يحيى الفخراني، ولكن المشروع مؤجل حالياً.