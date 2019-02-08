شيرين عبد الوهاب تتحدث عن تعرضها للتحرش ومحاولتها الانتحار

أعلنت الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، عن استضافتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، في الحلقة القادمة من برنامج «تخاريف»، المرتقبة في تمام الثامنة والنصف مساء الإثنين المُقبل 11 فبراير، عبر قناة mbc الفضائية.

وطرح البرنامج برومو الحلقة، الذي كشف عن أبرز الأسئلة التي تم توجيهها إلى شيرين خلال الحلقة، ومن بينها من هي المطربة الأهم منها؟ والذي أجابت شيرين عنه قائلة: «مفيش زيي»، كما كشفت أيضًا عن تعرضها للتحرش وهل كان رد فعلها ضرب المتحرش أم لا؟

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كما أجابت شيرين خلال حلقتها عن حقيقة محاولتها الانتحار، وأي من زيجاتها الثلاثة التي أفرحتها، فأبرز برومو الحلقة مدى سخونتها وإثارة الحوار للجدل.

وعلى جانب آخر، تستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلها الغنائي على مسرح «مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي»، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت لعام 2019، وذلك في ثاني لياليه، اليوم الخميس 7 فبراير، بمشاركة الفنان الخليجي عبد الله الرويشد.