ملحن شهير يكشف تفاصيل زواجه سرًا من منة فضالي وسبب طلاقه لها

أكد الملحن محمد ضياء الدين، صحة الحوار الذي تم تداوله عنه مؤخرًا، والذي كشف من خلاله عن كواليس زواجه السري بالفنانة منة فضالي، مشيرًا إلى أنه بالفعل تزوجها سرًا في عام 2008.

وأضاف «ضياء الدين»، أن مدة الزواج لم تتعد العام، مكذبًا الشائعات التي أطلقتها منة فضالي بأنه كان يتعمد ضربها وتعنيفها؛ لذلك جاء الانفصال فيما بينهما، مؤكدًا أنه لديه إثباتات لما يقول من خلال المحادثات التي حدثت فيما بينهما.

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وتابع بقوله إنه لم يكن يحبذ التحدث عن هذا الأمر، خاصة أن الزواج مضى عليه عدة سنوات، لكن تصريحات منة فضالي غير الحقيقية وحملة الشائعات التي أطلقت ضده، جعلته يخرج عن صمته ويكشف الأمر، مشيرًا إلى أنه تواصل مع «منة» فيما بعد وسألها عن سبب ادعائها في أحد البرامج ذلك، فأجابته أنها كانت مضطرة لهذا القول.

واختتم محمد ضياء أنه تزوج من منة بموجب عقد و2 شهود، لأنه يرفض أي علاقة محرمة، فهو يريد أن يضع العلاقة في إطار زواج شرعي، مشيرًا إلى أنه انفصل عنها بسبب عدم مقدرته التعايش مع شخصيتها.