محمد نور ينتهي من فيديو كليب "وش السعد" لعرضه في عيد الحب

انتهى المطرب محمد نور من تصوير فيديو كليب جديد بعنوان: « وش السعد»، الذي قام بتصويره منذ أيام في العاصمة الفرنسية باريس لمدة أسبوع؛ تمهيداً لعرضه في احتفالات عيد الحب المقبل.
وأعرب محمد نور عن سعادته البالغة بالتعاون مع المخرج المميز هيثم حسن، صاحب فكرة الكليب، والذي يتمتع باحترافية شديدة، ومدير التصوير العالمي شاكر، الذي نال عدة جوائز عالمية كثيرة في أمريكا وأوروبا عن أفلامه العالمية، كما أثنى نور على فريق العمل بأكمله الذي أخرج الكليب باحترافية شديدة بمواصفات عالمية.
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وأضاف: الأغنية تميل إلى الطابع الرومانسي، وأكد أن اختيار فرنسا تحديداً لتصوير الكليب؛ لأنها عاصمة الجمال، وأن الأحوال الجوية المحاطة بالبرد والثلوج هناك، مناسبة لفكرة الكليب، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور المصري والعربي.
«وش السعد» غناء محمد نور، وكلمات محمد البدري، وألحان وتوزيع محمد شفيق، ومدير تصوير شاكر، وهندسة صوتية محمود عزت، ومستشار إعلامي موسى صبري، وإخراج: هيثم حسن.
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