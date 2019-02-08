لقطة نادرة تجمع سمية الالفي بزوجها المخرج الشهير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعتبر الزيجة الأشهر في حياة الفنانة المصرية سمية الألفي من الفنان فاروق الفيشاوي، حيث ظلت معه فترة طويلة وأنجبت منه ولديها أحمد وعمر

فاروق الفيشاوي كان هو الزوج الأول في حياتها وتزوجته، في يوم 7 فبراير عام 1974، وهي في الحادي والعشرين من عمرها، بعد قصة حب جمعتهما في مسرحية “سندريلا”، إذ لعب “فاروق” دور الأمير، بينما جسدت هي دور “سندريلا”.

اسمها بالكامل سمية يوسف أحمد الألفي، إلا أنها اشتهرت فنيا بـسمية الألفي “ولدت في محافظة الشرقية يوم 23 يوليو 1953، حصلت على شهادة الليسانس من كلية الآداب، قسم علم الاجتماع، من جامعة القاهرة.

الظهور الفني الأول لها كان من خلال مسلسل “أفواه وأرانب”، مع صلاح قابيل وعفاف شعيب، تألقت في مجال الدراما التليفزيونية عن السينما، والسبب في ذلك هو المحاذير التي وضعتها لنفسها من حيث تقديم الأدوار الجريئة والقبلات، وهو الأمر الذي حد من مشاركاتها السينمائية.

بعد انفصالها عن الفنان فاروق الفيشاوي خاضت سمية الالفي أكثر من تجربة زواج كان من بينها المخرج الشهير جمال عبد الحميد الذي أخرج العديد من الأعمال الدرامية، منها مسلسل حلم الجنوبي للفنان صلاح السعدني، ومسلسل زيزينيا، كما قدم العديد من الأعمال الرمضانية الأخرى، مثل فوازير حاجات ومحتاجات للفنانة الاستعراضية نيللي وهذه صورة نادرة تجمعهما خلال فترة الزواج.