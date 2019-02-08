الكاميرا ترصد يوم كامل في حياة ميرفت أمين بمنزلها في الثمانينات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية ميرفت أمين لجلسة تصوير استثنائية داخل منزلها عام 1988 لصالح إحدى المجلات الفنية حيث سجلت يومياتها في أكثر من صورة.

سجلت الكاميرا لحظة استيقاظ ميرفت أمين من النوم ولحظة دخولها المطبخ ولحظة استمتاعها بالقراءة داخل المكتبة التي يضمها المنزل الذي ظهرت أناقته وبساطة ديكوراته في مجموعة الصور التي تم نشرها.

حرصت ميرفت أمين على تصوير كافة أركان منزلها لتبين لجمهورها كيف تقضي يوم أجازتها داخل المنزل وقد نشرت المجلة المصرية هذه الصور في نفس العام الذي شهد مجموعة متميزة من أعمال ميرفت أمين السينمائية.

صور الفنانة ميرفت أمين دائما ما تحظى بمتابعة كبيرة من قبل جمهورها نظرا للشهرة الكبيرة التي كانت تتمتع بها خاصة في فترة السبعينات وأيضا لجمالها اللافت الذي يجمع بين الشرق والغرب حيث تنتمي والدتها إلى بريطانيا.

تزوجت الفنانة ميرفت أمين أكثر من مرة أشهرها من عازف الجيتار الموسيقار الراحل عمر خورشيد وهو الزواج الذي لم يدم سوى عام واحد والفنان حسين فهمي الذي أنجبت منه ابنتها منة الله.