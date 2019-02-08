هشام سليم يؤكّد أنه يواصل تصوير مسلسل "كلبش3"

أكّد الفنان هشام سليم، أنه يصور مسلسل "كلبش3"، والذي يشارك البطولة فيه مع أمير كرارة، موضحًا أن العمل الجيد هو الذي يجذبه للتصوير، مشيرًا أنه يقدم في العمل دور جديد عليه، يحمل مجموعة من المتناقضات في الشر.

وقال في تصريح خاص لـ"لايف ستايل، إن دوره في "كلبش" بعيد عن دوره في "بين عالمين"، الذي قدمه منذ عامين، مُشيرًا أن برغم دوره في العملين كشرير، إلا أنه مختلف في انفعالاته، منوهًا، أنه قدّم من قبل مجموعة من أدوار الشر في مجموعة من الأعمال، منها فيلم "إغتيال مدرسة" مع نبيلة عبيد، وفيلم "حارة الجوهري".

التكريم

وقال سليم إن التكريم بالنسبة للفنان، هو بمثابة دفعة معنوية له يدفعه لتقديم المزيد من الإبداع، مشيرًا أنه سعد كثيرًا بتكريمه في نهاية العام الماضي، من قناة "النيل للدراما"، وسط زملاؤه ووسط مجموعة كبيرة من الإعلاميين الكبار، مؤكدًا أن تكريمه من التليفزيون المصري وسام على صدره

احترام تاريخه

وعن ما يغضبه، قال،"من يغضبني هو من لا يحترم تاريخي، ومن يمثل ويدعي أنه تعلم من صالح سليم كل مبادئه، وهو في الأساس بدون مبادئ ولم أقصد أشخاصًا بأعينهم ولكني شاهدت بعض الذين يصطنعون أنهم أصحاب مبدأ بعد رحيل والدي".

علاقته ببناته

وبشأن علاقته ببناته، أوضح أن بناته هن كل حياته، ويبذل أقصى ما عنده لإسعادهم، مشيرًا أنه يعطيهم حرية اختياراتهم في الحياة ويتابعهم، وفي حالة شعوره بضرورة وجوده، فإنه يتواجد كأي أب يحب أولاده.

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الأصدقاء

وعن أصدقاءه في الوسط الفني، قال هناك مجموعة من الأصدقاء القريبين إلى قلبي، منهم شريهان، ويسرا، وطارق لطفي، وخالد يوسف، ونيللي كريم.

وأوضح سليم، أنه دائمًا لا يجري وراء دور أو وراء مخرج لترشيحه، ولكنه يتوكل على الله في كل أموره، موضحًا أنه عندما يقوم بأي دور، فهو لا يقل عن أي من الأدوار المميزة التي قدمها على مدار تاريخه الفني، وكان آخرها في رمضان الماضي في مسلسلات "طايع"، و"لدينا أقوال أخرى"، واختفاء".

أحلامه

وأكّد أنه يتمنى تقديم أعمالًا مميزة، حتى يكون له ذكرى قوية عند جمهوره، موضحًا أن كل ما يهم الفنان هو عمله والمحافظة على ثقة جمهوره فيه، مشيًرا أنه أيضًا متفائل بكل شيء جديد يبنى في مصر، وأن البلد على طريق التقدم.

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