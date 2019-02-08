متابعة بتجــــــــــــــرد: يعيش النجم اللبناني آدم نجاح أغنيته الجديدة “تعا” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وحقق الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية مليوني مشاهدة في فترة لا تتعدَ الأسبوع على إتاحة عرضه عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. أغنية “تعا” من كلمات أنور مكاوي، ألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد الذي وضع بنفسه تصميم الفيديو الخاص بها. الجدير ذكره أن الأغنية تتصدّر المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا عبر “يوتيوب” وذلك منذ إصدارها. لمشاهدة فيديو أغنية “تعا”:

كانت هذه تفاصيل خبر آدم يحصد مليونًا جديدًا في أيّام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.