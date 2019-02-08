متابعة الخليج 365: كشف موقع “ميرور” البريطاني عن أن دوقة ساسيكس ميغان ماركل بدأت تشعر بطفلها الرضيع في لحظة رائعة أطلق عليها معجبوها تسمية “اللحظة الثمينة”.
وجاء في التفاصيل أنه وخلال زيارة ميغان والأمير هاري مدينة بريستول، صوّرها أحد الحاضرين وهي تنظر فجأة إلى بطنها، وتتلمسها ثم تبتسم بحبّ.
وبعد نشر الفيديو القصير المرفق لها، علّق المعجبون قائلين إنّ “الطفل ركل والدته أثناء رحلتها”، وهو أمر واضح جدا في الفيديو. وأضافوا “أنه حقاً يريد الخروج للقاء الناس!”.
كانت هذه تفاصيل خبر طفل ميغان ماركل يركلها.. فما ردّ فعلها؟ – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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