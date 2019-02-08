أمال ماهر تحتفل مع جمهورها بهذه المناسبة

متابعة بتجـــــــــــــرد: احتفلت النجمة المصرية أمال ماهر مع الجمهور ومحبّيها بتخطي حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” الميلون متابع. وشاركت أمال ماهر متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتصميم خاص بهذه المناسبة وكتبت بتعليقها عليها: “بنحتفل ب مليون متابع على الانستجرام”. الجدير ذكره أن أمال ماهر تحصد في الفترة الراهنة نجاح ألبومها الجديد “أصل الإحساس” الذي طرحته مؤخرًا. ألبوم “أصل الإحساس” يتضمن 16 أغنية وهي “مش هنساه”، “وفيها ايه”، “غاب”، “عايشين”، “أصل الإحساس”، “لو رسمته”، “قالوا بالكتير”، “ياما عز عليا بعادك”، “اديني فرصة” و”بداية بدايتك”، “قلبك كبير”، “الطير الوحيد”، “ما خلاص”، “حبيبي هانت”، “أجمل حب” و”حكاية”.

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