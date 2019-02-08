كاظم الساهر يغّير كنيته بشكل رسمي بعد موافقة وزارة الداخلية

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت مواقع عراقية أن وزارة الداخلية قد وافقت يوم الخميس في 7 شباط/فبراير، على طلب تقدّم به الفنان العراقي كاظم الساهر لتغيير كنيته في الأوراق الثبوتية من “السامرائي” إلى “الساهر”.

وكان مسؤول بارز في وزارة الداخلية العراقية لم يكشف عن اسمه، قد صرّح أن “وزارة الداخلية وافقت اليوم على طلب تقدم به أحد محامي الفنان العراقي كاظم لتغيير لقبه المعتمد في الوثائق الثبوتية الرسمية من السامرائي إلى الساهر”.

وبهذه الخطوة يكون المطرب قد قام رسمياً بتغيير شهرته إلى “الساهر” بعدما كان هذا الإسم لقبه الفني طيلة سنوات عدّة بدلاً من كنيته الأصلية “السامرائي”.

يذكر أنه من بعد حصوله على الموافقة، ستتولى مديرية الأحوال المدنية استكمال إجراءات تغيير الكنية في جميع الوثائق الثبوتية الخاصة بالفنان.