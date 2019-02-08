شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطة حميد الشاعرى لقضاء أجازة "الويك إند" مع أصدقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بوست كوميدى، قال المطرب والملحن حميد الشاعرى، إن أفضل أجازة أسبوعية تلك التى يقضيها الرجل مع زوجته، ولكن سرعان ما نفى ذلك ساخرًا "من كتاب مسيلمة الكذاب"، حيث إن ذلك بغرض قضاء اليوم التالى مع أصدقائه.

ونشر المطرب حميد الشاعرى، صورة برفقة زوجته، قائلاً: "يا سلام على الويك إند لما تقضيه مع زوجتك حبيبتك.. أحلى وقت فى الدنيا.. "من كتاب مسيلمة الكذاب" فصل كيف تقضى اليوم اللى بعد الويك إند مع أصحابك".



حميد الشاعرى

يذكر أن المطرب حميد الشاعرى سيعود للعمل مع صديقة المطرب مصطفى قمر فى ألبومه المقبل المقرر طرحه قريبًا.