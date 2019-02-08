تمنى سرقة أفلامه ولا يرى نفسه عظيمًا.. مواقف من حياة عمرو عبدالجليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حلت بالأمس ذكرى ميلاد الفنان الكبير عمرو عبد الجليل، الذي وُلد في 7 فبراير عام 1963 لعائلة من ستة أطفال أحدهم هو توأمه (أيمن).

بدأ عمرو عبد الجليل حياته الفنية في عام 1986 بدور صغير في مسرحية "البلدوزر" من بطولة الفنان المسرحي الكبير محمد نجم، وكان عمله الثاني مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلمه المهم، ثاني فيلم في ثلاثيته الإسكندرية "إسكندرية كمان وكمان" والذي يُعتبر واحدًا من أهم محطات حياته الفنية.

وفي ذكرى ميلاده نرصد لكم محطات في حياة

البداية الفنية:

عمل عمرو عبد الجليل في العديد من الأدوار المساعدة، حتى كانت نقطة التحول المحورية في مسيرته في عام 2007، وشارك في هذا العام للمرة الثالثة مع يوسف شاهين في فيلمه الأخير "هي فوضى" الذي أخرجه بالاشتراك مع خالد يوسف، ثم في فيلم خالد يوسف المهم "حين ميسرة" شارك بدور "فتحي" المتزوج في العشوائيات ولا يكاد يجد قوت يومه، الدور الذي أظهر الدور موهبة كوميدية كبيرة لدى عمرو عبدالجليل، وفي العام التالي اشترك مع (خالد يوسف) للمرة الثانية في فيلمه "دكان شحاتة"، في 2010 كان ميعاده مع البطولة السينمائية المطلقة للمرة الأول في تعاونه الثالث مع خالد يوسف في فيلم "كلمني شكرًا"، وفي العام التالي بطولة فيلم "صرخة نملة" من سيناريو شقيقه السيناريست طارق عبدالجليل، والذي يعتبر من أوائل الأفلام التي عُرضت عقب ثورة يناير، وفي 2013 ظهر في مسلسل "الزوجة الثانية" بدور "عتمان العمدة"، الدور الذي سبق وأن قدمه صلاح منصور، وفي 2014 قام ببطولة الفيلم الكوميدي "سعيد كلاكيت".

يتمنى سرقة أفلامه

قال الفنان عمرو عبد الجليل خلال لقائه في برنامج " ليلة سمر" مع الإعلامية سمر يسري في تصريح غريب بعد فيلمه " فص ملح وداخ" إنه يتمنى سرقة وقرصنة أفلامه مشيرًا أنه كفنان لا يفرق معه الإيرادات بقدر ما يعانيه أن يشاهد الناس فيلمه.

شقيقه التوأم

عقب ثورة يناير، ظهر الفنان عمرو عبدالجليل مع توأمه الداعية الشيخ أيمن عبدالجليل في يونيو 2013 على قناة دينية مصرية للدعوة لمنع العنف قبل اندلاع ثورة 30 يونيو بأيام، ورد عمرو خلال البرنامج على سبب اتجاهه للفن، بينما اتجه توأمه للدعوة لاختلاف الميول والتوجهات بينهما، مؤكدا أنهما يحترمان عمل كل منهما ويتشاوران كثيرا في كل ما يخص أمور حياتهما.

وقال إن توأمه أيمن بدأ بعزف العود والغناء والتمثيل ولحق هو به، لكن أيمن اعتزل الفن وأطلق لحيته وعمل بالدعوة.

لا يري نفسه ممثلا عظيما

قال الفنان عمرو عبد الجليل، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، إنه لا يحب وصفه بأنه ممثل عظيم، موضحًا أنه يحب من يعرّفه عيوبه، قائلا: "أنا مش ممثل عظيم أنا ممثل بس، بحب تمثيل الفنان علي الكسار ونجيب الريحاني".