قمر بإطلالة جريئة وشريف منير في الطائرة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة..

هيدي كرم بفستان قصير

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان قصير، حازت على إعجاب جمهورها.

إيمي زكريا بشعر أبيض

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بشعر أبيض.

سيلفي إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها بفستان أسود.

شريف منير في الطائرة

نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من غرفة القيادة بإحدى الطائرات.

ياسمين رئيس أنيقة

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة بأحد المطاعم.

مي سليم وصورة جديدة

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

قمر بإطلالة جرئية

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال جريئة.

نوال الزغبي عشرينية

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة عشرينية.

تامر حسني يستعرض عضلاته

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يستعرض عضلاته داخل الجيم.

عاصي الحلاني مع أصدقائه

نشر المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها برفقة أصدقائه داخل سيارته.