أحلام تتغزل في زوجها على طريقتها الخاصة

حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على المشاركة عبر وسم عنوانه ” شي حلو بحرف M ” ، منتهزة الفرصة للتغزل بزوجها مبارك الهاجري. ونشرت أحلام عبر الوسم صورة تجمعها بزوجها الهاجري قائلة: ” شي حلو بحرف الـ M ما يبي لها مطوع مبارك زوجي ” .

وليست هذه المرة الأولى التي تعبر فيها الفنانة الإماراتية عن حبها لزوجها، مشاركة متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أحلام ومبارك الهاجري تزوجا في عام 2003 ، ولديهما 3 أبناء هما : ” فاهد مواليد 2004، فاطمة مواليد 2008، لولوة مواليد 2010.

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