كتب امير فتحي في الجمعة 8 فبراير 2019 12:57 صباحاً -

كشف النجم اللبناني وائل جسار عن موهبته في التقليد وذلك في اولى حلقات برنامج “حكايات لطيفة” الذي تقدمة الفنانة لطيفة على شاشة dmc المصرية. وقام وائل جسار بتقليد الفنان الراحل فريد الاطرش حيث غنى له اغنية “حبينا”. كما تشارك جسار ولطيفة أداء عدد من الأغانى المشتركة، “غريبة الناس ” و”أنت أحلى حاجه فيا” واختتما الحلقة بغناء دويتو اسمهان وفريد الأطرش الشهير “أيدي في أيدك”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… وائل جسار يقلد فريد الاطرش في اولى حلقات “حكايات لطيفة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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