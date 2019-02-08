زوج كارمن سليمان يرد على منتقدي حذاء أصالة.. حاجة سخيفة بجد

كتب امير فتحي في الجمعة 8 فبراير 2019 12:57 صباحاً -

قرر الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة ​كارمن سليمان​، الرد على منتقدي حذاء الفنانة السورية ​أصالة​، والتي ظهرت به خلال صورة جمعتهما.

وكتب جاد عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “بجد اللي بيحصل على صورة أصالة معايا حاجة في منتهى السماجة وتقل الدم وقمة قلة الأدب، لو كل واحد يخليه في نفسه ويشوف حاله هنبقي أحسن والله”.

واضاف: “أنت مالك هي لابسة ايه في رجلها حاجة سخيفة بجد، أصالة نجمه كبيرة وصديقة عزيزة جدًا وليها مني كل الاحترام”.