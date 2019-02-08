منة فضالي تتسوق بالكويت وتجذب الجمهور بطلة مميزة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تتواجد الفنانة المصرية منة فضالي حاليا بالكويت من أجل تصوير فيلم سينمائي جديد تشارك ببطولته.

منة شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، في صور لها من هناك، حيث اعتمدت في أغلب طلاتها على الملابس الكاجوال التي أظهرت رشاقتها، وشقاوتها.

الفنانة المصرية نشرت صور لها وهي تقوم بجولة تسوق هناك، وعلقت قائلة: «شوبينج»، وحازت صورها على إعجاب عدد كبير من متابعيها الذي تغزل فيها من خلال عدد من التعليقات.

منة تصور في الكويت فيلم «مفلح جدا»، وهو أول فيلم كويتي لها، ويشارك معها من مصر الفنان أحمد رزق بجانب نجمين كويتيين.

فيلم “مفلح باشا” من إنتاج الفنان نايف الراشد وينتمي لنوعية الاعمال الكوميدية التي تناقش طرحاً اجتماعياً، ومن المقرر أن يكون التصوير بين مصر والكويت.

من ناحية أخرى، تنتظر منة فضالي عرض مسلسل “قيد عائلي” الذي ينتمي إلى نوعيه الأعمال التي تتضمن 45حلقه، وكان يحمل في السابق عنوان “البيت الأبيض”، وتم تغيره قبل انطلاق تصوير المسلسل بيوم واحد فقط.