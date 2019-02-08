رويدا عطية تعتذر لوالدتها في عيد ميلادها.. شاهد لماذا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية رويدا عطية بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صورة حديثة للأخيرة، وهنأتها بتعليق مؤثر، قدمت فيه اعتذراً لها!.

رويدا أكدت أنها باتت أكثر ادراكاً لحجم المجهود والتعب الذي بذلته والدتها في تربيتها، وذلك بعدما عاشت الفنانة تجربة الأمومة مع مولودها الأول، حيث كتبت معلقة على صورة والدتها: «عقبال الميه سنه يا حبيبه أمي، الله يطولي بعمرك وتضلي فوق راسنا تاج، اليوم بس صرت انا ماما،عرفت اديش تعبتي معنا وتعذبتي اسفه اذا بيوم زعلتك او جرحتك بدون قصد،بحبك».

يُذكر أن رويدا عطية اعلنت زواجها من رجل اعمال مغترب لبناني استرالي، رفضت الكشف عن هويته، وذلك بعد دخولها في الشهر الرابع من حملها، وقد انجبت مولودها الأول منه نوفمبر الماضي، واطلقت عليه اسم «زين».

من ناحية أخرى، كان كليب أغنية «الله مع قلبي» آخر ما طرحته رويدا على الساحة، وهي من كلمات فراس جبران، وألحان حسام الصعبي.