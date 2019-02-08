وفاة الفنان الجزائري الشاب عزالدين الشلفي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجع الوسط الفني الجزائري بوفاة الفنان عزالدين الشلفي، عن عمر يناهز 44 عاما، إثر إصابته بسكتة قلبية، في مستشفى “الأختان باج” في حي بن سونة بولاية الشلف.

الفنان الجزائري، الملقب بـ “فنان الفقراء”، كان قد عانى من نوبة قلبية سابقة، وذلك منذ أقل من شهرين، إلا أنها عاودته مرة أخرى وأنهت حياته.

يذكر أن الفنان الجزائري عزالدين الشلفي كان يلقب بـ “فنان الفقراء”، وذلك لكونه كان يحظى بشعبية كبيرة في بلده وخصوصاً في أوساط الطبقات الشعبية.

كما أن أغنيات عزالدين الشلفي كانت تتناول مواضيع ذات طابع اجتماعي وسياسي وشعبي، والتي كانت تحظى بإعجاب جمهيري كبير، إلا أنها تسببت في الزجّ به في السجن عدة مرات.