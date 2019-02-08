حبيبة كريستيانو رونالدو تكشف حقيقة علاقتها بنجم كرة القدم

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حقيقة العلاقة التي تربطها بـ”الدون”.

فبعدما تناقلت عدّة وسائل إعلام معلومات تفيد بأن الثنائي الشهير قد خطب بالسرّ، تحدّثت الأخيرة لمجلة “هولا” الإسبانية وشرحت حقيقة ما يحصل.

فنفت العارضة الشابة وفق ما نقل موقع ديلي ميل عن المجلّة الإسبانية، هذه الشائعات بشأن خطبتهما، وأكّدت أن رونالدو لم يتقدم لها للزواج حتّى هذه اللحظة.

وفي سياق الحديث اعترفت قائلةً: “أتمنى أن أكون زوجته… لكن الآن لدينا أولويات والكثير من المسؤوليات لكن ربما قد أصبح زوجة كريستيانو في المستقبل”.

كما أكدت أنها لن تفكّر في التخطيط للزواج حالياً خصوصاً انها ما زالت في فترة حداد على فقدان والدها جورج إدواردو رودريغيز الذي توفي أخيراً.