شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد ليام ماكنتاير "سبارتكوس" أسطورة العبودية الذى قصم ظهر الرومان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمنا أرواحنا ودماءنا وخدماتنا من أجل إعلاء اسم "روما" وسط الأرض.. واستمرت أرواحنا تلك كل السنوات تعانى من "العبودية" وسط تحكمات وقتل أبرياء ليس لهم "ذنب" تلك الكلمات قالها "سبارتكوس" أو النجم الأسترالى "ليان مكنتاير" صاحب لقب "أسطورة العبودية" قبل المعركة المصيرية فى الحلقة الأخيرة من المسلسل الأمريكى "سبارتكوس الدم والرمال" والذى تم إنتاجه عام 2010 وتم تقديمه فى 4 أجزاء، كل منه يضم 13 حلقة كاملة.

الجمهور ارتبطت علاقته ببطليه "إندى ويتفيلد" وليام مكنتاير" واللذان يحملان الجنسية الأسترالية، ولاحظوا أن الفرق بينهما ليس كبيرًا حتى عندما توفى "إندى ويتفيلد" بمرض "كانسر الغدد اللمفوية" سبتمبر 2011، بعدما قد الجزء الأول والثانى من المسلسل والذى حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وارتبط به كل من شاهد إصراره ودفاعه عن قضيته الحقيقة وهى "العبودية" وأن لكل إنسان على وجه الأرض لديه من الحرية ليكون إنسان ذو قيمة وينال حظًا أوفر بيده، وكانت المفاجأة التى شقت القلوب عندما توفى "إندى ويتفيلد" فى عمر الـ 39، لتقدم الشركة المنتجة على اختيار ابن بلده الممثل الأسترالى "ليام مكنتاير"، الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم 8 فبراير، حيث ولد 1982.

اختير ليام مكنتاير ليكمل باقى أجزاء الملحمة الأسطورية "سبارتكوس"، وهى الشخصية التى قسمت ظهر الرومان، عندما باغتهم على أراضيهم، وكون شعب وفيالق بشرية من أجل محاربة الأمبراطورية الرومانية وألهتها التى يزعمون أن الأمبراطورية الرومانية لم تهزم إلى أبد الدهر.

عندما ترى ملحمة "سبارتكوس" تجد نفسك أمام بطل أسطورى يشعل الحماسة داخلك، ترى نفسك تدافع عن قضيتك بكل قوة، يدفعك حبه لزوجته أن تنتقم وتبدد كل ما يؤذيك من أجل إعلاء اسم "الحب" علمًا بأن أغلب مشاهد المسلسل تحتوى على العنف والدم والقتل التى يعيشها الرومان وقت عصورهم.

"سبارتكوس" شاب ذات بنيه مهيبة تراه وسيم يجلب السعادة عندما ترى وجه المفعم بالأمل والصيرورة، حلم بحياة هادئة وناعمة مع زوجته وإنجاب طفل يحلمان به، ولكن القدر وقف فى طريقهما، حيث استعبدها الرومان، ثم قتلت على يد سيده الذى كان يؤويه عندما أثره الرومان فى إحدى الحروب حيث كان يدافع عن بلدته الصغيرة "تراقيا"، ولكن الحياة وقسوتها حرمته من العيش كما يحلم هو وزوجته، وفى أحد المشاهد المؤثرة التى تزرفك الدموع بدون سابق إنذار، ربط "قطعة قماش" على فخذ امرأته لتكون إشارة للحب عندما يلتقيان مجددًا عقب التحرير من العبودية يومًا ما .

يشعر المرء دائما بحالة عنف تمزق قلبه، خاصة عندما يجد حياته تتعرض إلى "الظلم" والقهر وكبت الحرية، ما يدفعه للتخلى عن مبادئه ومعتقداته رغمًا عنه، لكن "سبارتكوس" تناول قضية مهمة للغاية وهى "الإنسانية" والدفاع عنها بكل محتواه مهما كلفه الأمر، إذ كانت رسالته واضحة مفادها: عندما تقهر وتظلم وتتعرض لإنتهاكات.. "كن إنسانًا" ربما تجد "الرب" يحنو عليك يومًا ما.