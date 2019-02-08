شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حماقى يتألق فى حفل الألبوم الجديد وجمهوره يناديه بـ"ملك اللايف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان محمد حماقى، أجدد حفلاته الغنائية بمناسبة إطلاق ألبومه الغنائى الجديد"كل يوم من ده"، وسط الآلاف من جماهيره.

وافتتح حماقى حفله بأغنية الألبوم الرئيسية "كل يوم من ده" وسط هتافات وصيحات الإعجاب ولافتات الاستقبال التى حملت عبارات "the master of life concerts" أو سيد "حفلات اللايف" .

بعدها حرص حماقى على تحية الجمهور وقام استفتاء جماهيرى حول أكثر الأغانى التى أعجبتهم، لتصويرها فيديو كليب بالألبوم ليردوا عليه "نحب نسمعه كله".

يذكر أن ألبوم "كل يوم من ده" يتكون الـ"سى دى" الأول يضم 10 أغنيات وهم "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار". أما "B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى اليك".