"ما تعلاش عن الحاجب" يشارك بمهرجان السينما الأفروآسيوية فى إيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك فيلم "ماتعلاش عن الحاجب" فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 29 من مهرجان السينما الأفروآسيوية وأمريكا اللاتينية فى ميلان إيطاليا من الفترة 23 مارس إلى 31 مارس.
"ماتعلاش عن الحاجب"، بطولة أسماء أبو اليزيد ومريم الخشت وعلى الطيب، تأليف هيثم دبور وإخراج تامر عشرى، ، وهو واحد من فيلمين تم اختيارهما لتمثيل مصر فى مسابقة الأفلام القصيرة بـ"الجونة".
ويعد "ماتعلاش عن الحاجب" المشاركة الثانية لصناع فيلم "فوتوكوبي" الحائز على نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربى طويل، فى مهرجان الجونة السينمائي، وهو التعاون الثانى أيضًا بين المخرج تامر عشرى والكاتب هيثم دبور.
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