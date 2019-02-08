شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات فيلم Green Book المرشح للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم Green Book أن يحقق 23 مليون دولار في خلال الأسبوع الماضى، بالرغم من الإيرادات الضعيفة التي يحقهها منذ طرحه يوم 16 نوفمبر من العام الماضى، حيث إن الإيرادات وصلت إلى 83 مليون دولار.

وانقسمت الإيرادات بين 58 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 25 مليون دولار حول العالم، وفاز الفيلم بـ3 جوائز جولدن جلوب وترشح لجائزة الأوسكار.

تدور أحداث فيلم Green Book حول الحارس الإيطالى-الأمريكى من الطبقة العاملة الذى يصبح سائقًا لعازف بيانو أفريقى-أمريكى أثناء جولته فى العديد من الأماكن بـ جنوب أمريكا فى الستينيات.

فيلم Green Book من تأليف نيك فاليلونجا، وبريان هايز كورى، كما شارك مخرخ العمل بيتر فارليلى فى التأليف، ومن بطولة ليندا كاردلينى، وفيجو مورتنسن، و ماهرشالا على، ودون ستارك، وبى جى، وبريان ستيبانيك، وسيباستيان مانيسكالكو، وإقبال ثيفا.