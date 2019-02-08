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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صور تشويقية للموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO عن 4 صور من الموسم الثامن والأخير من المسلسل المنتظر Game of Thrones، المقرر بدء عرضه على الشبكة في 14 أبريل المقبل.
Game of Thrones
وكانت قد كشفت الشبكة من قبل عن مدة الحلقات الـ 6 للموسم الأخير التي تراوحت مدتها بين الـ 60 و 80 دقيقة، وطرحت الشبكة تيزر تشويقى للمسلسل الذى كشف وصول دينيريس تايجريان إلى الشمال لمساعدتهم في مواجهة جيش "الووايت ووكر"، بالإضافة إلى تيزر آخر الذى كشف عن وصول جيش الووايت ووكر إلى الشمال، ووقوف الثلاثى جون سنو وآريا وسانسا ستارك لمواجهة الخطر القادم.
Game of Thrones
وانتهى الموسم السابع من السلسلة الشهيرة بابتعاد "جيمى" عن "سيرسى" بشكل كبير بعد تمرده وزحفه اتجاه الشمال للمحاربة فى صفوف جيوش الستارك والتايجريان أمام جيوش الموتى، ومن جانب آخر تقارب علاقات "سيرسى" و"تيريون" مرة أخرى والتى حجبتها الكاميرات فى مشهد إقناعها بإعلان تحالفها والتى سيكشف عن تفاصيلها الموسم القادم، مما فتح المجال لتحقيق النظرية والنبوءة لكره "سيرسى وتيريون" لبعضهما البعض.
Game of Thrones
بدأ عرض Game Of Thrones عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.
Game of Thrones
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