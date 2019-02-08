بالصور| جولييت بينوش تخطف الأنظار في افتتاح البرينالي الـ69.. والجمهور يغازلها بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - أحمد الجزار

انتهت منذ قليل مراسم حفل افتتاح الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائي، الذي أقيم بقصر البرينالي في درجة حرارة حرارة وصلت إلى 3 درجات مئوية.

ورغم برودة الجو إلا إن حماس الجماهير أثناء استقبال ضيوف المهرجان أشغل الأجواء، وجعلت للحفل شكلًا اَخر.

ونجحت النجمة الفرنسية الكبيرة جولييت بينوش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في خطف الأنظار خلال الحفل بإطلالتها الجذابة وابتسامتها البراقة، فبعد نزلها من سيارتها كان في استقبالها على السجادة الحمراء ديتر كوسليك مدير المهرجان الذي استقبلها بالقبلات، بينما ارتفعت أصوات الجماهير العاشقة لها في النداء باسمها للحصول على صور خاصة أو الفوز بتوقيع على أوتوجراف، وأمام هذه النداءات لم تتردد النجمة الكبيرة في الاستجابة لجمهورها الذي حمل صورًا من أعمالها أثناء استقبالها على السجادة.

كما خطف الأنظار أيضا نجوم فيلم افتتاح هذه الدورة، وهو الفيلم الدنماركي "طيبة الغرباء"، الذي نال العديد من الإشادات النقدية بعد عرضه صباح اليوم على الصحافة والإعلام.

كما حضر الحفل عدد كبير من نجوم السينما الأوربية منهم، أوليفر ماشوتشي، إيفا ماتس، أولريش ماثيس، كلوديا ميكلسين، أكسل ميلبيرج، بيرجيت مينيشماير، هيلك ميسلويتز، هانز بيتر مولاند، جانيس نيوفنر، فاليري باتشنر، كريستيان بول، فرانزيسكا بيتري، كريستيان بيتزولد، وانج تشيوان، كيم رايدل، كاتيا ريمان، أوسكار روهلر، فرانز روجوسكي، جيرنوت رول، كاترين ساس، أندريا ساوتسكي، ألكسندر شير، كليمنس شيك، جيني شيلي، هانز كريستيان شميد

وتمثل هذه الدورة حالة استثنائية خاصة باعتبارها الأخيرة لمدير المهرجان ديتر كوسليك بعد 18 عامًا من العمل على تطوير المهرجان، كما تشهد الدورة أيضا أول تواجد لأفلام المنصات الرقمية، وذلك بعد قبول أحد أفلام شبكة "نتفليكس" بالمسابقة الرسمية هذا العام.

وقامت بتقديم حفل الافتتاح الممثلة والإعلامية الألمانية كريستينا فيشر.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان هذه الدورة عرض 400 فيلم في أقسامه المختلفة.

وتستمر فعاليات الدورة الجديدة في الفترة من 7 إلى 17 فبراير الجاري.