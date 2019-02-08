اختيار "القائمة 36" اسمًا لمسلسل عمرو يوسف في رمضان المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل المخرج محمد سلامة العمل على التحضيرات الأولية، لمسلسله الرمضاني المُقبل، بالتعاون مع شركة فنون مصر، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، استعدادًا لعرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

المسلسل يحمل اسم "القائمة 36"، ويضم عدد كبير من النجوم، منهم "محمود عبدالمغني وعبير صبري".

العمل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والأكشن، سيناريو وحوار نبيل عبدالحميد ومحمود حجاج، إنتاج فنون مصر وإخراج محمد سلامة.

جدير بالذكر أن سلامة سبق وتعاون مع شركة فنون مصر، من خلال مسلسل "رحيم"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة ياسر جلال، نور، محمد رياض، دينا، دنيا عبدالعزيز، طارق عبدالعزيز، تأليف محمد إسماعيل أمين.