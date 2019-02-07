كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الجديد لفيلم “Pet Sematary”

متابعة-سنيار: أصدرت شركة “Paramount Pictures” المقطع الدعائي الجديد لفيلم “Pet Sematary” الذي سيصدر قريباً.

واستناداً إلى رواية الرعب التي كتبها ستيفن كنغ، تدور أحداث فيلم “Pet Sematary” حول الدكتور لويس كريد (جيسون كلارك)، الذي، ينتقل مع زوجته راشيل (آيمي سيميتز) وأطفالهما الصغار من بوسطن إلى منطقة ماين الريفية، وعندما يموت ابنه الصغير في حادث سيارة، يقوم الطبيب بدفن ابنه في هذه المقبرة، ويعود الابن من الموت مرة أخرى، لكن هذه المرة ككيان شيطاني.

الفيلم من إخراج “دينيس ويميمر” و “كيفن كولش”، وقد كتبه جيف بوهلر، ويضم النجوم: جايسون كلارك، جون ليثجو، إيمي سيميتز، نعومي فرينيت، أوبسا أحمد، وهوجو لافوي.

ومن المقرر أن يصل فيلم “Pet Sematary” إلى دور العرض في 5 أبريل.