شاهدوا كيف كان شكل سما المصري قبل ان تكتسب 20 كيلوغراما.. لن تصدقوا !

كتب امير فتحي في الخميس 7 فبراير 2019 11:29 مساءً -

نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورة قديمة لها منذ 10 سنوات، وقبل اكتسابها 20 كيلو غرام، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت المصري على الصورة التي بدت فيها نحيفة قائلة: “يا لهوي ع العود الفرنساوي، وزني هنا كان 50 كيلو من 10 سنين، زدت فوق الـ20 كيلو في السنين اللي فاتت”.

وأضافت: “دا قبل ماالأبراج تكبر، كل حاجة كبرت، بس واخدين بالكم كان في مشروع أبراج لسه بتحاول تكبر وكانت بتشاور نفسها أنها تكبر، كل حاجة تخنت وكبرت في جسمي حتي طلعلي خدود قدام مع الأبراج اللي ورا”.